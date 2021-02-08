11 ألفا و641 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، 11 ألفا و641 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء (اكي) الإيطالية - "أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تم إجراء 206 آلاف و789 تحليلا للكشف عن الإصابة بالعدوى، وقد بلغ مؤشر الحالات الإيجابية نسبة 5.6%".وأوضحت أن عدد المرضى الذين أُدخلوا إلى أقسام العناية المركزة بالمستشفيات، بلغ 2107 حالات، بانخفاض بمقدار 3 أشخاص.وأضافت أنه تم تسجيل 270 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 91 ألفا و273 حالة منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بوباء كوفيد-19.