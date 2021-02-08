قبل معز مسعود.. حكاية الزيجات السابقة لحلا شيحة (صور)

تستعد الفنانة حلا شيحة، لعقد قرانها على الداعية معز مسعود، اليوم الإثنين، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والمقرر أن يقتصر على الأسرتين والمقربين فقط.



فقد سبق لها أن تزوحت من قبل أكثر من مرة ولم تستمر تلك الزيجات ونرصد في السطور التالية أبرز زيجات حلا شيحة.



قصة زواج الفنانة حلا شيحة والنجم هاني عادل بدأت في عام 2006، حيث نشرت جميع الصحف والمجلات خبرًا سعيدًا وهو خطوبة النجمة حلا شيحة، وفي هذا الوقت كانت متألقة حيث كانت إحدى ممثلات الصف الأول في مصر، وكان هو المطرب الصاعد وأحد أفراد فرقة وسط البلد وتم عقد قرانهما بالفعل وقاموا بتحديد موعد حفل الزفاف ولكن قبل أيام قليلة من إقامة الحفل تفاجأ الجميع بإعلان طلاقهما دون ذكر أي أسباب.

- يوسف هاريسون الذي ارتبطت به منذ 12 عامًا.



- عودتها للتمثيل







تزوجت من يوسف هاريسون كندي إيطالي الجنسية، لكنه يتقن اللغة العربية، حيث عاش فترة شبابه في مدينة الإسكندرية، وتعرف على حلا شيحة قبل شهرتها، لكنه كان وقتها على غير دين الإسلام، ارتبط فترة بالفنانة حلا شيحة قبل إسلامه، لكنهما انفصلا عدة سنوات، سافر إلى إنجلترا، وبدأ يقرأ عن الإسلام وظل يقرأ القرآن ليشهر إسلامه بعد ذلك، بعدما أعلن إسلامه، كانت الفنانة حلا شيحة ارتدت الحجاب، ما دفعه للتقارب إليها من جديد بعدما ابتعد عنها 5 سنوات، وفي العام 2006 تزوج من الفنانة حلا شيحة، بعدما اعتزلت التمثيل وفضلت الابتعاد عن الساحة الفنية والبرامج الحوارية،أنجبت منه الفنانة حلا شيحة 4 أبناء وهو هنا وخديجة وأحمد وعائشة، ولكن انفصلوا بسبب عودتها للفن مرة أخرى.في أغسطس 2018 أعلنت خبر خلعها للحجاب وعودتها للتمثيل بعد انقطاع عنه دام 12 عامًا وأكدت مشاركتها بأعمال قريبة وكانت أول مشاركة لها في الأعمال الفنية بعد خلعها الحجاب مسلسل زلزال بمشاركة محمد رمضان وماجد المصري.