رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

قبل معز مسعود.. حكاية الزيجات السابقة لحلا شيحة (صور)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:33 ص
حلا شيحة ومعز مسعود
حلا شيحة ومعز مسعود
هويدا سعيد
طباعة
تستعد الفنانة حلا شيحة، لعقد قرانها على الداعية معز مسعود، اليوم الإثنين، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والمقرر أن يقتصر على الأسرتين والمقربين فقط.

فقد سبق لها أن تزوحت من قبل أكثر من مرة ولم تستمر تلك الزيجات ونرصد في السطور التالية أبرز زيجات حلا شيحة.
قبل معز مسعود.. حكاية
- هاني عادل
قصة زواج الفنانة حلا شيحة والنجم هاني عادل بدأت في عام 2006، حيث نشرت جميع الصحف والمجلات خبرًا سعيدًا وهو خطوبة النجمة حلا شيحة، وفي هذا الوقت كانت متألقة حيث كانت إحدى ممثلات الصف الأول في مصر، وكان هو المطرب الصاعد وأحد أفراد فرقة وسط البلد وتم عقد قرانهما بالفعل وقاموا بتحديد موعد حفل الزفاف ولكن قبل أيام قليلة من إقامة الحفل تفاجأ الجميع بإعلان طلاقهما دون ذكر أي أسباب.

قبل معز مسعود.. حكاية
- يوسف هاريسون الذي ارتبطت به منذ 12 عامًا.

تزوجت من يوسف هاريسون كندي إيطالي الجنسية، لكنه يتقن اللغة العربية، حيث عاش فترة شبابه في مدينة الإسكندرية، وتعرف على حلا شيحة قبل شهرتها، لكنه كان وقتها على غير دين الإسلام، ارتبط فترة بالفنانة حلا شيحة قبل إسلامه، لكنهما انفصلا عدة سنوات، سافر إلى إنجلترا، وبدأ يقرأ عن الإسلام وظل يقرأ القرآن ليشهر إسلامه بعد ذلك، بعدما أعلن إسلامه، كانت الفنانة حلا شيحة ارتدت الحجاب، ما دفعه للتقارب إليها من جديد بعدما ابتعد عنها 5 سنوات، وفي العام 2006 تزوج من الفنانة حلا شيحة، بعدما اعتزلت التمثيل وفضلت الابتعاد عن الساحة الفنية والبرامج الحوارية،أنجبت منه الفنانة حلا شيحة 4 أبناء وهو هنا وخديجة وأحمد وعائشة، ولكن انفصلوا بسبب عودتها للفن مرة أخرى.

- عودتها للتمثيل
في أغسطس 2018 أعلنت خبر خلعها للحجاب وعودتها للتمثيل بعد انقطاع عنه دام 12 عامًا وأكدت مشاركتها بأعمال قريبة وكانت أول مشاركة لها في الأعمال الفنية بعد خلعها الحجاب مسلسل زلزال بمشاركة محمد رمضان وماجد المصري.


موضوعات متعلقة

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة

الباز: لا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية في عهد السيسي

الباز يكشف كيف خان أبو تريكة الأهلي.. ولماذا طلبت البعثة عدم حضوره مباراة بايرن؟

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

الصور

image description

توافد محامين الدقهلية على انتخابات النقابة

image description

أسماء الفائزين بانتخابات نقابة المحامين جنوب أسيوط

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

الأكثر قراءة

صعود مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات وإيقاف التداول على 7 أسهم

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

إنفوجراف

image description

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسة جوزفين بخيتا

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

إنفلونزا الطيور.. إعدام 1.5 مليون دجاجة باليابان

تراجع حدة الفيضانات في ولاية ساراواك بماليزيا

فقدان 14 شخصا في جبال الشيشان

كوريا الجنوبية تجري اختبارات كورونا على الحيوانات الأليفة

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

ثقافة القليوبية تناقش «التحنيط عند قدماء المصريين»

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين