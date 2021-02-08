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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هاشتاج لمطالبة تركيا بالإفراج عن الطالبة بيزا بولداغ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:11 ص
الطالبة بيزا بولداغ
الطالبة بيزا بولداغ
أمينة ذكى
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دشن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج تحت عنوان "BeyzayıSerbestBırakın" أو الحرية لبيزا، وذلك في أعقاب القاء القبض على الطالبة الجامعية بيزا بولداغ، وفقا لما نقله موقع بيانت التركي.

ألقت السلطات التركية، القبض على طالبة بجامعة معمار سنان للفنون الجميلة، تدعى بيزا بولداغ، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها جامعة بوغازيتشي، ضد تعيين عضو حزب العدالة والتنمية وصيًّا على الجامعة من قبل الرئيس طيب أردوغان.

ألقي القبض على بايزا بولداغ، وهي عضو في منظمة الشباب الاشتراكي الثوري بإسطنبول، في مداهمة لمنزلها في مقاطعة بوجا بمدينة إزمير، وتم مصادرة هاتفها والكمبيوتر الخاص بها.

وشارك الشباب الثوري الاشتراكي المعلومات على حساب وسائل التواصل الاجتماعي التي تفيد بأن بولداغ قد تم احتجازها لأنها أسست مجموعة واتسآب بخصوص الاحتجاجات المستمرة ضد تعيين مليح بولو كرئيس لجامعة بوغازيتشي، فيما طالب المدعي العام باعتقالها، ووبعد أن أدلت بأقوالها في مكتب المدعي العام، أحال المكتب بيزا بولداغ إلى المحكمة، واتهمها بتهمة "تحريض الجمهور على العداء والكراهية والعداء" و"التحريض على ارتكاب جرائم".


فيما غرد الأكاديمي ناظم ديكباش قائلًا: "أطلقوا سراح سيلو، أنيل، جيلان، عمر، دوغو، أكين، مراد كان، نجم الدين وبيزان ونت يابولو غادر."

كما قال حساب يحمل اسم MSGSÜ: "نعلم أنك قد اعتقلت بيزا بهدف وحيد هو تخويف الطلاب والضغط عليهم". وأضاف: "لن نبقى صامتين، ولن نتوقف حتى تفرج عن جميع أصدقائنا. عليك أن تعرف هذا".

. تم تعيين مليح بولو رئيسًا لجامعة بوغازيتشي في مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية في 1 يناير 2021 فيما أثار تعيين بولو انتقادات شديدة بين الطلاب والأكاديميين في الجامعة وكذلك في المجتمع الأكاديمي.


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