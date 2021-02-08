مقتل قائد عسكري أفغاني في اشتباكات مع «طالبان»

أفاد مصدر أمني في أفغانستان، اليوم الإثنين، بمقتل القائد العسكري بالجيش الأفغاني ذبيح الله غيور؛ وذلك في اشتباكات اندلعت مع عناصر تابعة لحركة "طالبان" في إقليم "أوروزغان" جنوبي البلاد.ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المصدر - لم تسمه - قوله إن الاشتباكات وقعت في مدينة "تارين كوت" عاصمة الإقليم؛ مضيفا أن القتال اندلع عندما كانت القوات الأمنية تعمل على إعادة إعمار منطقة قد تضررت من انفجار وقع قبل أيام قليلة.ولم يعلق المسئولون المحليون على هذه الأنباء حتى الآن، فضلا عن حركة "طالبان".