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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إنفلونزا الطيور.. إعدام 1.5 مليون دجاجة باليابان

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:51 ص
إنفلونزا الطيور
إنفلونزا الطيور
وكالات
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سجلت الحكومة اليابانية حالات إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور يُعتقد أنها سلالة شديدة العدوى في مزارع الدواجن بمقاطعتي تشيبا وميازاكي.

وذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية - على موقعها الإلكتروني - أن محافظة تشيبا قررت إعدام حوالي 1.15 مليون دجاجة تمت تربيتها في المزرعة المصابة في بلدة تاكو؛ لمنع انتشار الفيروس، موضحة أنها طلبت إرسال قوات الدفاع الذاتي للمساعدة في إكمال المهمة بسرعة.

يعد هذا سابع تفشي لأنفلونزا الطيور في مزرعة في تشيبا منذ ديسمبر الماضي، بعد تفشي تم تأكيده بمزرعة في مدينة أساهي القريبة يوم السبت فقط.

وفي نفس السياق، أعدمت حكومة مقاطعة ميازاكي حوالي 240 ألف دجاجة تمت تربيتها في بلدة شنتومي على بعد حوالي 500 متر فقط من مزرعة حدث فيها تفشي الفيروس في أواخر يناير، حيث تم فرض قيود على نقل البيض والدجاج من جميع المزارع الواقعة على بعد 10 كيلومترات من المنشآت التي أصابها المرض حديثًا في المقاطعتين.

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