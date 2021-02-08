«الصحة العراقية» تحذر من تفش جديد لكورونا

حذّرت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنين من تفشٍ جديد لفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد، مطالبة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.وذكرت الوزارة في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه "مر أكثر من عام على ظهور الفيروس المستجد ولا يزال العراق على رأس الدول العربية المتضررة منه، بحصيلة بلغت أكثر من 13 ألف وفاة وتعدت 620 ألف إصابة".وأضافت: "نسعى إلى السيطرة على الموقف الوبائي المتسارع والحد من انتشار الفيروس، عبر تطبيق إجراءات وقائية تمثلت بغلق جميع "المولات"، والمطاعم، والقاعات، والمقاهي التي لا تلتزم بشروط الوقاية"، مؤكدة أن الغلق لم يقتصر على "المولات"، والمقاهي، وإنما يشمل معاهد الدروس الخصوصية.