اشتباكات بين مرتزقة تركيا وقسد في الباب السورية

تجددت الاشتباكات بين الفصائل الموالية لأنقرة من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى على محور حزوان والدغلباش بريف مدينة الباب الغربي، شرقي حلب، فجر اليوم الإثنين، إذ ترافقت مع قصف واستهداف متبادلة، كما قصفت القوات التركية مواقع للقوات الكردية في المنطقة.وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بأن القوات التركية شنت بعدة قذائف محور قرية البوغاز الخاضع لنفوذ قسد غربي منبج في ريف حلب الشرقي، كما قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة جب الدم بالأسلحة الثقيلة، قرية كور هيوك الواقعة في الريف الشرقي لمدينة الباب شرقي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.