استعجال التحريات الأمنية عن عصابة سرقت 12 شقة بالمرج

أمرت نيابة المرج، باستعجال التحريات الأمنية حول المتهمين بسرقة 12 شقة سكنية، بمنطقتي المرج والقلج.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين "ع. ح"، و"ر. م"، و"أ. خ" عاطلين، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الباب، وتمكنوا من سرقة لـ12 شقة سكنية بمنطقتي المرج والقلج بمحافظة القاهرة.كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج، من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم بعض الأغراض والأجهزة الكهربائية والمنزليةن وبسؤالهم أقروا بسرقتهم للشقق السكنية وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.