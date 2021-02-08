أسكتلندا: تطعيم 4.5 مليون شخص بلقاح كورونا مع حلول الصيف المقبل

قالت وزيرة الصحة الاسكتلندية جين فريمان إن حكومة اسكتلندا تخطط لتطعيم 4.5 مليون شخص من سن 18 سنة فأكثر، وذلك بحلول صيف 2021.ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن فريمان قولها: «طموحنا هو تطعيم كل هؤلاء الأشخاص في هذه المرحلة»، مضيفة: أنه «ليس بإمكاننا وضع تواريخ محددة بسبب عدد من الأمور التي يتم تقييمها حاليا عن طريق اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين، وتحديد الإمدادات اللازمة من اللقاح لتنفيذ برنامج التطعيم».غير أن وزيرة الصحة الأسكتلندية، أكدت أن عمليات التطعيم ستبدأ فور وصول اللقاح، موضحة أن الهدف الرسمي لأسكتلندا هو استكمال تطعيم كل البالغين بحلول شهر سبتمبر المقبل.تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 93% ممن تجاوزت أعمارهم ثمانين عاما في اسكتلندا تلقوا جرعات لقاح كورونا، بينما حصل نحو 56%، ممن تتراوح أعمارهم بين 75 و79 جرعتهم الأولى من اللقاح، كما تلقى 272 ألفًا و365 شخصًا من العاملين في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية في الخطوط الأمامية جرعة لقاح كورونا.وكانت الحكومة الاسكتلندية قد أعلنت، يوم أمس الأحد، تسجيل 584 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة، مشيرة إلى أن هناك 1710 أشخاص يتلقون العلاج بالمستشفيات جراء إصابتهم بفيروس كورونا، بينهم 108 أشخاص في وحدات العناية المركزة.