وقوع 11 تفجيرا خلال أسبوع واحد في كابول

لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم في العاصمة الأفغانية كابول خلال الأسبوع الماضي، إثر وقوع 11 هجوما مستهدفا بالعبوات الناسفة.كما أصيب 19 آخرون في الهجمات، وأكد المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز، عدد الانفجارات التي وقعت.ووقعت معظم الانفجارات نتيجة انفجار قنابل مغناطيسية كانت مثبتة في سيارات تابعة لقوات الأمن وموظفي الحكومة في أفغانستان.ويشار إلى أن عدد الهجمات بالقنابل المغناطيسية ارتفع في كابول خلال الأشهر الأخيرة، حيث كانت الهجمات تستهدف مسؤولين في الحكومة ونشطاء وصحفيين، بحسب تقرير ربع سنوي صادر عن المفتش العام الأمريكي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان.