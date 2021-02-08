2141 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم الإثنين، تسجيل ألفين و141 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و244 ألفا و849 حالة.وقال ستيبانوف - على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية - إن من بين الحالات الجديدة كان هناك 130 طفلا و71 من العاملين في القطاع الطبي.. فيما تم تسجيل 47 حالة وفاة جديدة و2697 حالة شفاء مرتبطة بالفيروس التاجي.وأضاف المسئول الأوكراني أن 1020 شخصا دخلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.