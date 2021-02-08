البرلمان التونسي يبحث اليوم سحب الثقة من الغنوشي للمرة الثالثة

يعقد اليوم الاثنين جلسة في البرلمان التونسي لبحث سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، المنتمي لتنظيم الإخوان الإرهابي.يأتي هذا فيما أودع عدد من النواب التونسيين عريضة لسحب الثقة من راشد الغنوشي للمرة الثالثة، حيث كشفت مصادر أن نواب الحزب الدستوري الحر (16مقعدا) والكتلة الديمقراطية (38مقعدا)، وحزب تحيا تونس (11مقعدا) تمكنوا من جمع 73 توقيع لسحب الثقة من الغنوشي (وهو النصاب القانوني الذي يمكن من طرحه مجددا على الثقة البرلمانية).ومن المنتظر إيداع العريضة، اليوم الاثنين، رسميا في البرلمان ليتم تحديد جلسة عامة في غضون الثلاثة أسابيع المقبلة، حسبما ذكرت وسائل إعلام تونسية، يذكر أن عريضة اليوم هي العريضة الجديدة هي الثالثة من نوعها منذ بداية العهدة البرلمانية السنة الماضية والتي يطلقها النواب من أجل سحب الثقة من راشد الغنوشي.