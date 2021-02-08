«ربع ساعة» انتظار.. «توك توك» يكشف لغز العثور على «رضيع» بالمرج

كشفت التحريات الأولية في العثور على رضيع حديث الولادة أمام عيادة طبيب بمنطقة المرج، أن سيدة كانت تستقل مركبة "توك توك"، وتخفي الكمامة ملامح وجهها، توجهت للعيادة وظلت أمامها لمدة ربع ساعة، ثم تركت الطفل وعادت الاستقلال "التوك توك" الذي كان في انتظارها ولاذا بالفرار.عثر أهالى منطقة المرج على طفل رضيع حديث الولادة أمام عيادة طبيب، ولم يتعرف عليه أحد من سكان المنطقة أو المترددين على العيادة.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من طبيب، يُفيد بعثور أهالى المنطقة على طفل رضيع والحبل السري مربوط أمام العيادة الخاصة به بدائرة القسم، ولم يتعرف عليه أحد من الأهالى أو المتواجدين بالعيادة.تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.