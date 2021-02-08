تحسن في توقعات الإنتاج الصناعي بألمانيا مع بداية العام

رصد معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية، تحسنًا في توقعات الإنتاج الصناعي في ألمانيا مع بداية العام الجديد.وأعلن المعهد في مقره بمدينة ميونخ، اليوم الإثنين، أن توقعات الإنتاج في العديد من الصناعات سجلت في يناير الماضي 8.4 نقطة، صعودًا من 5.1 نقطة في ديسمبر الماضي.قال كلاوس فولرابه، الخبير لدى المعهد كلاوس، إنه «في صناعات السيارات والأدوية، ارتفعت التوقعات بشكل كبير».وكانت التوقعات في قطاع السيارات متدنية للغاية في ديسمبر الماضي، حيث بلغت سالب 18، وفي يناير الماضي ارتفعت صعودا إلى سالب أربعة.