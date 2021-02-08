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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استعجال تقرير المعمل الجنائي في مصرع 5 أشخاص من أسرة بالمرج

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:58 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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أمرت نيابة المرج باستعجال تقرير المعمل الجنائي حول حريق نشب داخل منزل وأسفر عن مصرع 5 أفراد من أسرة واحدة وإصابة طفلة، وكشفت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا وراء الحريق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بدائرة قسم شرطة المرج وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين مصرع أسرة واحدة مكونه من 5 أفراد وإنقاذ طفلة، نتيجة لاشتعال النيران داخل المنزل، وتم نقل الجثث الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وانتقل رجال المباحث إلى المكان للاستماع لأقوال شهود العيان حول الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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