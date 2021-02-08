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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استراليا تطالب ميانمار بالإفراج الفوري عن مستشار الحكومة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:58 ص
جريدة الدستور
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طالبت استراليا اليوم الاثنين، ميانمار بالإفراج الفوري عن مستشار حكومة أونج سان سوتشي (أسترالي الجنسية) الذي اعتقل خلال الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد الأسبوع الماضي.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن وزيرة الخارجية الاسترالية ماريز باين قولها "لقد طالبنا بالإفراج الفوري عن المواطن الاسترالي البروفيسور شون تورنيل من الاحتجاز"، وأن السفارة الأسترالية في ميانمار تعمل على دعم تورنيل بشكل مكثف خلال هذه المحنة.

وكان مستشار السياسة الاقتصادية للحكومة في ميانمار شون تورنيل قد أبلغ أصدقاءه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه محتجز.. إلا أن الاتصال قد انقطع به خلال الأيام الأخيرة.

يشار إلى أن البيت الأبيض قد أعلن مؤخرا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفق مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون،خلال محادثة هاتفية الأسبوع الماضي على العمل سويا من أجل محاسبة المسئولين عن الانقلاب في ميانمار.

وكان الجيش في ميانمار قد أعلن يوم الاثنين الماضي الاستيلاء على السلطة وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام.. وأعلن متحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اعتقال "أونج سان سوتشي" والرئيس "وين مينت" ومسئولين كبار آخرين في الحزب.

وجاء الانقلاب عقب انتصار ساحق للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر الماضي والتي اعترض الجيش على نتائجها وقال إنها مزورة.

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