ثقافة القليوبية تناقش «التحنيط عند قدماء المصريين»

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية عدة أنشطة ثقافية وفنية، حيث عقد بيت ثقافة قها محاضرة بعنوان "التحنيط عند قدماء المصريين" للباحث الأثري محمد ماهر بمنطقة أثار القليوبية، تحدث فيها عن طرق التحنيط بمصر الفرعونية.وأوضح "أن التحنيط هو عملية الحفاظ على جسد المتوفى إعتقادا فى البعث والخلود، وأكد أن للتحنيط ثلاث طرق: أولا التحنيط الكامل وهو خاص بالملوك، وثانيا التحنيط للطبقة الوسطى، وثالثا التحنيط للطبقة الفقيرة، وأن للتحنيط مراحل وهى الغسيل والتطهير، واستخراج الاحشاء والمخ، ووضع مواد التحنيط، والتجفيف من المواد السائلة، ووضع الزيوت والدهون، والتكفين ووضع الجثة فى لفائف الكتان.نظم بيت ثقافة طوخ محاضرة بعنوان "التكنولوجيا الحديثة مالها وما عليها"، دارت عناصر المحاضرة حول عدة نقاط منها التكنولوجيا الحديثة في الواقع المعاش ما لها وما عليها، وكيفية الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة، والتكنولوجيا وتأثيرها الايجابي في تطوير نظريات التعلم عن بعد، وآثار مدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع، وافتتح قصر ثقافة بنها معرض الفنان الراحل جمال شاكر بقاعة الفنان رخا بحضور مدير عام الفرع، بجانب محاضرة حول صيانة أجهزة الحاسب الآلي.نظم نادي الأدب ببيت ثقافة القلج أمسية شعرية أدارتها الشاعرة منى الغريب، بحضور شعراء وضيوف النادي، بدأت بقصيدة "المسجد الأقصى" لفاطمة حامد، وقصيدة "الصعلوك" لخالد الطيب، وقصيدة "دم العصفور" لعبد الناصر أحمد، وختاما قصيدة "بحبك قوي" لسيد مرسي.في إطار النشاط الاونلاين قدم قسم المكتبات بالفرع ضمن المشروع الوطني للقراءة ورشة حكي "يوميات ماسة" بصوت محاسن باطه، كما قدمت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة ورشة حكي لقصة "الأميرة الحسناء" بصوت عزة السيد، بينما نظم قصر ثقافة الطفل ببنها ورشة عمل ماسكات باستخدام الورق وألوان الفلوماستر.