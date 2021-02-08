جنوب إفريقيا تعلق التطعيم بلقاح «أسترازينيكا»

أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا "زويلي مخيزي" أن سلطات بلاده ستعلق "مؤقتا"،استخدام لقاح "أسترازينيكا" في برنامجها للتطعيم،حيث كان مقررا له أن يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة بمليون لقاح طورتها "أكسفورد وأسترازينيكا"،وذلك بعد دراسة كشفت عن فعالية "محدودة" للوقاية من العوارض الخفيفة والمتوسطة للمتحور المحلي من الوباء.وقال الوزير "مخيزي" في مؤتمر صحفي - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الاثنين إن قرار التعليق سيكون بشكل مؤقت، حيث يجب أن يتم تعليق تطعيم المواطنين بلقاحات "أسترازينيكا" لحين حل هذه المشاكل. موضحا أن النتائج الأولية لهذا اللقاح أظهرت فعاليته بنسبة 22٪ فقط ضد الأشكال المعتدلة من الفيروس.وأضاف الراديو أن هذه الدراسة التي أجرتها جامعة "ويتواترسراند" في "جوهانسبرج" ولم تتم مراجعتها بعد، تدعي أن اللقاح البريطاني يوفر حماية محدودة ضد الأشكال المعتدلة من المرض التي يسببها البديل الجنوب أفريقي للشباب.وأفاد بأن سلطات جنوب أفريقيا، الدولة الأكثر تضررا في القارة بالجائحة حيث أصيب أكثر من 1.5 مليون شخص بالفيروس،وتوفى أكثر من 46 ألف حالة، قد تلقت أول شحنة من اللقاح البالغ عددها مليون لقاح، ومن المقرر أن تتسلم الحكومة في جنوب أفريقيا 500 ألف جرعة إضافية في شهر فبراير الجاري.وكانت شركة صناعة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا" قد قالت أمس الأول السبت، إن لقاحها الذي طورته جامعة أكسفورد، يبدو أنه لا يوفر سوى حماية محدودة ضد المرض الخفيف الناجم عن النوع الجنوب أفريقي من مرض كوفيد-19 وذلك بناء على بيانات مبكرة من تجربة.يذكر أنه من بين تحورات فيروس كورونا التي تثير قلق العلماء وخبراء الصحة العامة حاليا، ما يسمى بالمتغيرات البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية والتي يبدو أنها تنتشر بسرعة أكبر من غيرها.