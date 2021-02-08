«الشرقاوي»: تنمية قرى مصر يعكس نجاح برنامجها الاقتصادي

قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، إن الدولة نجحت في طرح العديد من المشروعات الكبرى التى تساهم بشكل مباشر فى زيادة الإنتاج بالنسبة المنتجات المحلية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا شديد الأهمية، ضمن أهداف خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاجتماعية والعمرانية الشاملة لمشروع "حياة كريمة".وأكد الشرقاوي، في تصريحات لـ«الدستور»، أن مشروع تنمية 4200 قرية مصرية هو استمرارا لأعمال وخطط الدولة المصرية في أعمال التنمية الشاملة وفق خطط التنمية المستدامة التي قطعتها القيادة السياسية على نفسها فى كافة ربوع مصر ودروبها، مؤكدًا أن ما يحدث على أرض مصر شئ غير مسبوق يصل لحد الإعجاز فى إعادة إحياء شبابية الدولة المصرية ولا يترك جزء على أرض مصر دون أن تصله عمليات التطوير ويصله قطار التنمية.وأشار إلى أن مصر بدأت منذ 5 سنوات فى تدشين المدن الجديدة أكثر من 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الخامس بهدف حسن استغلال أصول الدولة المصرية، ونقل التنمية العمرانية مع مساحة جديدة من أرض مصر لكي ينتقل العمران والبنيان السكاني من 5% على مساحة مصر إلى 14% بحلول عام 2030، في إطار فلسفة جديدة للتعمير تحمل كل طرق ومحاور التنمية والتعمير وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتوفير السكن المناسب لاستيعاب الأجيال القادمة.وأضاف أن الدولة لم تتوقف نحو المدن الجديدة فقط بل التفتت أيضا إلى تطوير المدن القديمة والعمل على فك اختناقها فشهدت القاهرة الكبرى أكبر عمليات تطوير تجرى حاليًا في شمال وشرق وجنوب كلًا من القاهرة والجيزة فى أحياء قديمة والقاهرة الفاطمية ومثلث ماسبيرو وشبكة طرق وكباري وصرف صحي ومياه شرب لم تشهدها قبل 60 عامًا.وأكد الشرقاوي أهمية الدولة والتركيز على الدور الأكبر والأساسي وهو الاهتمام بقرى مصر، بريف مصر في صعيدها ووجهها البحري، وهذا المشروع الذي تطلقه مصر وتضع فيه كافة الإمكانيات على مرحلتين بقيمة 515 مليار جنية سوف يخدم أكثر من 60 مليون نسمه هم أكثر من 55% من سكان مصر وأن رصيد الدولة لهذه الميزانية لم يأتي إلا انعكاسا من سياسات مالية حكيمة اتخذتها الدولة فى أكبر عملية إصلاح إقتصادى تمت فى تاريخ مصر.ونوه إلى أن تمويل هذا المشروع يُعد أحد أهم نتائج الإصلاح الإقتصادى فبعد القضاء على فيرس سى وسرطان الثدي والاهتمام بصحة المواطن على مستوى الدولة جاء دور إكمال كافة الخدمات والمرافق، كل هذا ستنتشر فيه كتائب العمل مشتركة بين القوات المسلحة وشركات المقاولات المصرية التي تقوم بأكبر ملحمة بناء وتطوير فى تاريخ مصر الحديثة.وأشار إلى أن مشروعات التنمية تستوعب وتوفر الآلاف من فرص العمل، وتقدم وزارة الصناعة والإنتاج الحربي كافة التسهيلات لكل مصانعها لتوفير الاحتياجات المطلوبة لإنجاز هذا المشروع العظيم. وعلي شباب وحكماء القرى مساعدة كافة الجهات للاستفادة من هذا العمل العظيم ويعملوا على إزالة وتذليل كافة العقبات أمام جهات التنفيذ ويكونوا العين للدولة والعون للحصول علي جودة التنفيذ وهنا يبرز دور المجتمع المدني في دعم أنشطة الدولة ف التنمية، وعلى الجامعات والأساتذة في الأقاليم أن يساهموا في تفعيل دور خدمة البيئة للاستفادة القصوى من هذا المشروع.ويري الشرقاوي، أن الدولة بكل تأكيد تخطط لإعادة القرى إلى منتجة حتى تفتح آفاق استقرار واستدامة وفرص عمل وهذا سيأتي بعد عمليات التنمية مباشرة بشكل يحقق التنمية وفق البعد البيئي والاقتصادي، وهنا تظهر عدالة التوزيع لنواتج التنمية الحديثة ويظهر مدى توجه الدولة والاهتمام بقرى ونجوع حُرمت مئات السنين من الخدمات وهنا يتم التطوير الشامل في ربوع مصر ويمكن اختيار 10 قرى بالصعيد و10 قرى بالوجه البحري قرى نموذجية لنخلق نوع من التنافسية في الحفاظ على ما تم تنميته وتجديده وتطويره.