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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول تركي: المواطنون يلجأون لمخلفات المخابز لسد جوعهم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:51 ص
جريدة الدستور
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أكد رئيس غرفة الخبازين والتجار والحرفيين في منطقة "كوجالي" التركية علي ساري، أن المواطنين يلجأون إلى مخلفات المخابز لسد جوعهم.

وقال ساري - في تصريح نقله موقع (تركيا الآن) - "سنسعى لتوصيل (خبزنا المتبقي من المخلفات) الذي يبلغ حوالي 50 ألف رغيف لمواطنينا من خلال مؤسسة المعونة الاجتماعية، وسنعمل من أجل منع الهدر ودعم مواطنينا الذين يستهلكون المزيد من الخبز، وستستمر عائلاتنا التي لا تستطيع شراء الخبز في تلبية احتياجاتها من الخبز".

وأضاف: "ستستمر مبيعات الخبز غير الطازج لدينا في جميع أنحاء كوجالي، سنستمر في توصيل ما يقرب من 50 ألف رغيف إلى مواطنينا من ذوي الدخل المنخفض، بمعدل أكثر من 100 رغيف خبز لحوالي 500 مخبز".

ووفقًا لصحف محلية تركية، فإن غرفة الخبازين والتجار والحرفيين في منطقة "كوجالي" قدموا الخبز «غير الطازج» بخصم 25% إلى 50 ألف أسرة تركية تتلقى المساعدات الاجتماعية، وباعوا 50 ألف رغيف بائت بنصف الثمن.

كانت حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، قد قررت رفع سعر رغيف الخبز في مختلف المدن التركية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتفشي فيروس كورونا.

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