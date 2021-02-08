«الكهرباء»: لجنة للتحقيق في أخطاء بفواتير جنوب القاهرة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تجري تحقيقات في اكتشاف أخطاء في فواتير الكهرباء في مناطق تابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.وأضاف حمزة في تصريح لـ"الدستور" أن الواقعة تم اكتشافها من قسم المراجعة الخاصة بشركة جنوب وعلى الفور تم حصر تك الفواتير وتشكيل لجنة تحقيق من الوزارة والشركة القابضة لتحديد الخطأ وحجمه ومعرفة المخطئ ومعاقبته ولن نداري على أحد.وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تحافظ دائما على حق المواطن في تحديد الفاتورة وفق استهلاكه بدون أي خطأ وحق الدولة في تحصيل تلك الفواتير والحفاظ على مواردها في الكهرباء.وأكد أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يتابع الشكوى بشكل دوري ووجه بالتحقق منها قبل دفع الفاتورة، وهناك آليات معلنة للشكوى تعلنها الوزارة بصفة دورية.