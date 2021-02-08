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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أرباح «القاهرة للأدوية» ترتفع 18% خلال النصف الأول

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:51 ص
القاهرة للأدوية
القاهرة للأدوية
أكرم عمران _أسامة الشندويلي
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أظهرت المؤشرات المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، ارتفاع أرباحها بنسبة 18% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة، اليوم الإثنين، أنها حققت أرباحًا بلغت 67 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 56.77 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع مبيعات المستحضرات للسوق المحلي التصدير.

وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 532.24 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 513.16 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وحققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي ربح بلغ 33.86 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 25.73 مليون جنيه أرباح خلال نفس الربع من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي إلى 287 مليون جنيه، مقابل 247.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة

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