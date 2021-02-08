أرباح «القاهرة للأدوية» ترتفع 18% خلال النصف الأول

أظهرت المؤشرات المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، ارتفاع أرباحها بنسبة 18% على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة، اليوم الإثنين، أنها حققت أرباحًا بلغت 67 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 56.77 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع مبيعات المستحضرات للسوق المحلي التصدير.وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 532.24 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 513.16 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.وحققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي ربح بلغ 33.86 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 25.73 مليون جنيه أرباح خلال نفس الربع من العام المالي الماضي.وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي إلى 287 مليون جنيه، مقابل 247.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة