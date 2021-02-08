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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استكمال رصف شوارع السيدة نفيسة ببورسعيد (صور)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:47 ص
استكمال رصف شوارع
استكمال رصف شوارع السيدة
بورسعيد:شيماء رشاد
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واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف شارع عبد الرحمن شكري، وتطوير ورصف شوارع منطقة السيدة نفيسة بحي الضواحي.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن طرق حي الضواحي شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة على درجة عالية، تماشيا مع الأعمال التنموية بكافة أحياء المحافظة، مشيرا إلى أن حي الضواحي يعد من أكثر الأحياء كثافة سكانية، ويتطلب المزيد من أعمال التطوير للتيسير على المواطنين.

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