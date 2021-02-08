استكمال رصف شوارع السيدة نفيسة ببورسعيد (صور)

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف شارع عبد الرحمن شكري، وتطوير ورصف شوارع منطقة السيدة نفيسة بحي الضواحي.وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن طرق حي الضواحي شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة على درجة عالية، تماشيا مع الأعمال التنموية بكافة أحياء المحافظة، مشيرا إلى أن حي الضواحي يعد من أكثر الأحياء كثافة سكانية، ويتطلب المزيد من أعمال التطوير للتيسير على المواطنين.