رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«كيما» تتقدم بطلب لجدولة مديونيات مستحقة للبنوك بقيمة 6.8 مليار جنيه

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:47 ص
شركة الصناعات الكيماوية
شركة الصناعات الكيماوية المصرية
اكرم عمران _أسامة الشندويلي
طباعة
قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، إنها تقدمت بطلب رسمي لائتلاف البنوك الممولة لمشروع الأمونيا واليوريا؛ لإعادة هيكلة وجدولة أقساط القرض والعوائد المستحقة البالغة 6.8 مليار جنيه حتى 31 ديسمبر الماضي.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة اليوم الإثنين، أنه يجري العرض على السلطات المختصة بالبنوك الممولة لأخد الموافقات.


وأكدت الشركة أن المديونيات المستحقة على الشركة حتى 31 ديسمبر 2020 تبلغ 6.8 مليار جنيه وليست 9 مليارات جنيه.

يشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 414.84 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 80.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019-2020.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول إلى 637.294 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 65.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

يذكر أن المؤشرات المالية المعدلة لـ"كيما"، خلال العام المالي 2019-2020، أظهرت تحولها للخسائر على أساس سنوي، حيث حققت خسائر بلغت 1.35 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 32.33 مليون جنيه في العام المالي السابق له

موضوعات متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

الصور

image description

أسماء الفائزين بانتخابات نقابة المحامين جنوب أسيوط

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

image description

«التضامن» تطور 3 حضانات في دمياط

الأكثر قراءة

صعود مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات وإيقاف التداول على 7 أسهم

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

إعدام 1.5 مليون دجاجة باليابان بسبب إنفلونزا الطيور

تراجع حدة الفيضانات في ولاية ساراواك بماليزيا

فقدان 14 شخصا في جبال الشيشان

كوريا الجنوبية تجري اختبارات كورونا على الحيوانات الأليفة

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

ثقافة القليوبية تناقش «التحنيط عند قدماء المصريين»

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين