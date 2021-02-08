«كيما» تتقدم بطلب لجدولة مديونيات مستحقة للبنوك بقيمة 6.8 مليار جنيه

قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، إنها تقدمت بطلب رسمي لائتلاف البنوك الممولة لمشروع الأمونيا واليوريا؛ لإعادة هيكلة وجدولة أقساط القرض والعوائد المستحقة البالغة 6.8 مليار جنيه حتى 31 ديسمبر الماضي.وأضافت الشركة في بيان لبورصة اليوم الإثنين، أنه يجري العرض على السلطات المختصة بالبنوك الممولة لأخد الموافقات.وأكدت الشركة أن المديونيات المستحقة على الشركة حتى 31 ديسمبر 2020 تبلغ 6.8 مليار جنيه وليست 9 مليارات جنيه.يشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 414.84 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 80.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019-2020.وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول إلى 637.294 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 65.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.يذكر أن المؤشرات المالية المعدلة لـ"كيما"، خلال العام المالي 2019-2020، أظهرت تحولها للخسائر على أساس سنوي، حيث حققت خسائر بلغت 1.35 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 32.33 مليون جنيه في العام المالي السابق له