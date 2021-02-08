أسهم أوروبا ترتفع بقيادة شركات التكنولوجيا مع صعود ديالوج

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، بعد تحقيق أفضل مكاسبها الأسبوعية في نحو ثلاثة أشهر، حيثعززت ديالوج لأشباه الموصلات قطاع التكنولوجيا، بينما تواصلت الآمال حيال تعاف اقتصادي أسرع على خلفية التوزيع العالمي للقاحات.وقالت رينيساس إلكترونيكس وديالوج إنهما اتفقتا أن يشتري صانع الرقائق الياباني شركة تصميم الرقاق المدرجة في فرانكفورت مقابل 4.9 مليار يورو (5.90 مليار دولار) نقدا.وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، بعد مكاسب بلغت 3.5 بالمئة الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا 1.3 بالمئة.وتقدمت الأسهم في فرانكفورت 0.6 بالمئة، متفوقة على سائر الأسواق الأوروبية في المعاملات المبكرة.وشملت المكاسب معظم مؤشرات القطاعات الأوروبية.واستهلت الأسواق العالمية الأسبوع استهلالا قويا، بينما يرقب المستثمرون حزمة الإغاثة الأمريكية من كوفيد-19 البالغة قيمتها 1.9تريليون دولار والتي من المتوقع أن يقرها المشرعون هذا الشهر.