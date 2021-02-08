انتهاء تجهيز معامل الاختبارات الإلكترونية بجامعة بورسعيد

قال الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الاثنين، أنه جاري الانتهاء من تجهيز معامل الاختبارات الإلكترونية لإجراء الاختبارات لجميع طلاب القطاع الطبي بالجامعة.وأشار رئيس الجامعة خلال متابعته أعمال تجهيز المعامل، إلى أنها ستحتوي على 570 جهاز حاسب آلي، وأنه جرى تدعيمها بشبكة إنترنت قوية، تتلائم مع المنظومة التعليمية بجامعة بورسعيد.وأكد " إبراهيم" على أنه سيجرى أداء الامتحانات وسط إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع التشديد على عدم التهاون في تطبيق الخطة التي وضعتها الجامعة داخل جميع القطاعات المختلفة، والتي تأتي تزامنا مع استمرار الدولة في التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب.