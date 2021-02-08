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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موقع تركي: الإدارة الأمريكية تتجاهل نظيرتها التركية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:43 ص
بايدن
بايدن
أمينة ذكى
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قال موقع "أحوال تركية" أن الإدارة الأمريكية تتجاهل الإدارة التركية، لاسيما وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتحدث حتى الآن مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، رغم أنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو الأمر الذي يزيد من عزلة أردوغان.

وتابع الموقع، في يوم الأربعاء كان مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، أول مسؤول أمريكي رفيع المستوى، يجري اتصالات مع تركيا بعد التحدث إلى مساعد السياسة الخارجية للرئيس رجب طيب أردوغان، إبراهيم كالين، حيث تحدث الاثنان عن مجموعة من القضايا في العلاقات الأمريكية التركية، لكن لم تقوم الإدارة الجديدة باتصالات أكثر من ذلك.

يأتي هذا فيما توقع المحللون أن يتطلع "بايدن" إلى إعادة العلاقات مع تركيا إلى العمل على المستوى المؤسسي حيث سيأخذ الدبلوماسيون والمسؤولون الآخرون زمام المبادرة، وهو عكس ما كان يحدث في الإدارة الامريكية السابقة حيث كان أردوغان من بين القادة الذين تحدث معهم الرئيس السابق دونالد ترامب بشكل متكرر.

وتابع الموقع لقد تحدث كل من وزير الخارجية أنتوني بلينكين، ووزير الدفاع لويد أوستن، مع شركاء أمريكيين في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا لمناقشة مجالات التعاون المتبادل أو المستمر، لم يتحدث بلينكين أو أوستن بعد مع نظرائهما في تركيا حتى الآن بالإضافة إلى بايدن، رغم أن "بايدن" تحدث حتى مع خصوم الولايات المتحدة مثل فلاديمير بوتين الروسي.

و قال الدكتور تشارلي ستيفنسون، وهو محاضر مساعد يقوم بتدريس السياسة الخارجية الأمريكية في جامعة جونز هوبكنز بواشنطن العاصمة، "إن المحادثات القليلة بين الاداتين تتلخص في مسألة "الإشارات والأولويات" خاصة في بداية الإدارة الجديدة".

قال ستيفنسون، "هناك إحجام عن التعامل مع البلدان التي توجد فيها خلافات معلقة للولايات المتحدة، مثل تركيا، وأشار إلى سبب آخر وهو أن الرئيس بايدن ورؤساء وزرائه، ربما لم يحددوا حتى الآن كيف يتعاملون مع ادارة اردوغان".

ووفقا للموقع، ينظر فريق بايدن إلى تركيا كشريك مزعج، وهو ما قاله الوزير بلينكن، عندما أشار إلى تركيا على أنها "شريك استراتيجي مزعوم"، ولكن في سياق أخر أعربت وزارة الخارجية عن قلقها إزاء سلوك السلطات التركية ضد الطلاب الذين يحتجون في جامعة بوغازيجي في سطنبول.

ووقع نزاع قصير آخر عندما اتهم وزير الداخلية سليمان صويلو الولايات المتحدة بالتورط في محاولة الانقلاب عام 2016 ضد أردوغان، وهو ادعاء رفضته وزارة الخارجية بسرعة. ليست هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها صويلو الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، ومع ذلك.

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