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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ينتج يوميًا 10 آلاف رغيف من الخبز الطازج لطلاب المدن الجامعية بواقع 5 أرغفة يوميًا، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الثاني، وحفاظًا على سلامة الطلاب وضمان الجودة.

الانتهاء من مخبز آلي ينتج 10 آلاف رغيف بجامعة بورسعيد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:43 ص
مخبز
مخبز
بورسعيد:شيماء رشاد
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أنتهت جامعة بورسعيد، اليوم الاثنين، من إقامة مخبز آلي بالجامعة لتوفير الخبز للطلاب المقيمين بالمدن الجامعية في مدينة بورفؤاد.

وأشار الدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال تفقده أعمال تركيب المخبز، إلى أنه من المخطط أن ينتج يوميًا 10 آلاف رغيف من الخبز الطازج لطلاب المدن الجامعية بواقع 5 أرغفة يوميًا، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وحفاظًا على سلامة الطلاب وضمان الجودة.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن ماكينة الخبز تقدر تكلفة المخبز نحو 70 ألف جنيه، وأن يجرى حاليًا تدريب العمالة بالمدينة الجامعية حتى يتمكنوا من العمل على ماكينات الخبز الآلى، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من التشغيل تهدف للوصول بمتوسط معدل الإنتاج من 4000 إلى 5000 رغيف خلال 4 ساعات يوميًا لتفي احتياجات 2000 طالب وطالبة.

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