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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية تركيا السابق: أنقرة هدفها النفط الليبي ولا تُريد التخلي عن ذلك

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:39 ص
النفط الليبي
النفط الليبي
هدير سند
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قال ياسر ياكيس، وزير خارجية تركيا الأسبق، إن عدم إعلان تركيا عن خطة لسحب وجودها العسكري من ليبيا، يجعل احتمالات التوصل إلى نتيجة مرضية للعملية السياسية غير مؤكدة، مؤكدًا أن التدخل الأجنبي في ليبيا يعرقل مسار السلام في البلاد.

وأضاف «ياكيس»، بحسب «آراب نيوز»، أنه «من المرجح أن تواجه تركيا ضغوطًا من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع في الفترة المقبلة».

وعن الوضع في ليبيا، قال الدبلوماسي التركي، إنه كان هناك تطورًا مهمًا في المفاوضات السياسية التي أجريت في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة والخاصة بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، لافتا إلى أن تركيا رحبت بالسلطة الانتقالية الجديدة- المقرر انتهاؤها خلال 10 أشهر بعقد انتخابات وطنية نهاية العام الجاري- وأصدرت وزارة خارجيتها بيانا أشادت فيه بالتقدم المحرز، لكن البيان أخفق في تحديد موعد لسحب وجودها العسكري من ليبيا.

وأشاد «ياكيس» بعملية التصويت التي أجراها منتدى الحوار السياسي الليبي الجمعة الماضية، لسلطة تنفيذية موحدة مؤقتة، مشيرًا إلى أنه تم استخدام آلية متطورة لجعل عملية المصالحة السياسية خالية من العيوب قدر الإمكان.

ونوه بأن وزارة الخارجية التركية رحبت مرة أخرى بهذا التحرك، ولكن أيضًا دون أي إشارة إلى خطة لسحب وجودها العسكري من ليبيا.

وتابع وزير خارجية تركيا الأسبق «الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف مهم للغاية، ولكن طالما أبقت تركيا على وجودها العسكري في ليبيا، فإن احتمالات التوصل إلى نتيجة مرضية للعملية السياسية تظل غير مؤكدة»، لافتًا إلى أن «تركيا لا تريد مواجهة الروس في ليبيا، ولكن أيضًا لا تريد التخلي عن ما اكتسبته على الأرض، ذلك لأن كل هدفها هو السيطرة على ثروات البلاد من النفظ».

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