أسقف طما يلقي عظة المحبة لشعب الإيبارشية

عقد نيافة الأنبا إسحق، أسقف طما، الاجتماع العام الأسبوعي مساء أمس بكاتدرائية الشهيد أبو فام الأوسيمي بطما، وألقى عظة بعنوان "بَدَلَ مَحَبَّتِي يُخَاصِمُونَنِي".في البداية قدم كورال الكنيسة عدد من الترانيم في حضور نيافته، تلاها العظة الروحية، والتي استهلها نيافته بتقديم التهاني بمناسبة الأعياد السيدية وأعياد شهداء الإيبارشية.وفي السياق ذاته وضع أسقف طما الحنوط والأطياب العطرية، على رفات الشهيد أبوفام الأوسيمي والشهيدة دميانه والشهيدة مهراتي، وذلك بمناسبة عيد استشهادهم في شهر طوبه وذلك بمشاركة الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وشعب الكنيسة.يعتبر هذا الاجتماع عودة لـ "الاجتماع العام الأسبوعي" الذي توقف خلال شهر يناير، بسبب الأعياد والمناسبات، إذ أقيم آخر مثيل له يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020.