إقبال كثيف في انتخابات المحامين بالقليوبية وسط إجراءات احترازية

شهدت انتخابات نقابتى المحامين بشمال وجنوب القليوبية، إقبالا ملحوظا من الأعضاء على التصويت في انتخابات مجلسي النقابتين، والتي انطلقت اليوم على مستوى محكمتي بنها وشبرا الخيمة الابتدائية.ووضعت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابتين الفرعيتين عددًا من الضوابط منها عدم التصوير داخل اللجان، وعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية خلال العملية الانتخابية أو عملية الفرز والإعلان يكون من خلال اللجنة المشرفة، مع التأكيد على ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجه فيروس كورونا المستجد.وقال إمام الصديق المرشح على مقعد نقيب محامين جنوب القليوبية، إن النقابات الفرعية تحتاج إلى التدقيق والتروى فى الاختيار من يمثل مجالسها لاسيما فى هذه المرحلة الفاصلة فى خدمات النقابات على مستوى الجمهورية، متمنيا أن يكون هناك تنافس شريف يحافظ على الشكل العام للمهنة ويراعى الأعراف والقيم الأخلاقية والمجتمعية حتى تخرج الانتخابات بالشكل الذى يليق بمهنة المحاماة.جدير بالذكر أن 5 مرشحين يتنافسون على مقعد نقيب محامين جنوب القليوبية فيما وصل عدد المتقدمين لخوض الانتخابات على مقاعد العضوية 28 مرشحًا على 8 مقاعد متضمنة مقعد الشباب فى الانتخابات التى تجرى اليوم.