تراجع حدة الفيضانات في ولاية ساراواك بماليزيا

شهد منسوب مياه الفيضانات التي اجتاحت ولاية ساراواك الماليزية منذ أكثر من أسبوع، انخفاضا طفيفا اليوم الاثنين، في الوقت الذي تراجع في أيضا عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المنطقة ونقلهم إلى تسعة مراكز للإيواء المؤقت.وبلغ عدد الاشخاص المنكوبين 813 شخصا، وذلك بالمقارنة مع عدد 823 شخصا الذي تم تسجيله مساء أمس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) عن لجنة إدارة الكوارث في الولاية.وقالت نقلا عن لجنة إدارة الكوارث إن هناك 12 شخصا من المقيمين في مركز إيواء "سيكولاه كيبانجسان تانه بوتيه" المؤقت الموجود في منطقة سيريان، سمح لهم بالعودة إلى منازلهم، ليتراجع عدد الاشخاص المنكوبين الذين مازالوا يتواجدون فيه إلى 338 شخصا.وبالإضافة إلى ذلك، هناك ثلاثة مراكز إيواء أخرى مازالت تعمل في منطقة سيريان، وتضم 265 شخصا، بحسب "برناما".