وزير التموين يصل المنيا لافتتاح مراكز تموينية مطورة

وصل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قبل قليل، إلى محافظة المنيا، لتفقد وافتتاح عدد من مراكز التموين والمخابز المتطورة.وتشمل جولة وزير التموين لقاء اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بديوان عام المحافظة، ليتوجها معًا لزيارة مركز المصرية لتجارة السلع الغذائية، وشركة مطاحن مصر الوسطى بمنطقة دماريس.كما تشمل الزيارة، افتتاح مكاتب التموين المطورة بقرية قلوصنا بمركز سمالوط، وآخر بمركز مطاي ثم يختتم زيارته بافتتاح مكتب تموين بني مزار.