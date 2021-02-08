غلق 6 مخابز بلدية و2 سياحي لمخالفتهم اشتراطات التشغيل بالمنوفية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على غلق 3 مخابز بلدية بمركز قويسنا لمدة ثلاثة أشهر لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن ومخالفتهم التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2020، كما وافق المحافظ على غلق 2 مخبز بلدي بناحية دكما بمركز شبين الكوم، لمدة ستة أشهر لعدم وجود ماكينة صرف الخبز داخل المخابز.هذا وقد وافق المحافظ على غلق 2 مخبز سياحي بناحية كفر البتانون مركز شبين الكوم، وكفر عليم بمركز بركة السبع لإدارتهم النشاط بدون ترخيص مع فصل مصدر المياه، والكهرباء، والاستعانة بشرطة المرافق والوحدة المحلية في تنفيذ الغلق، بالإضافة إلى غلق مخبز بلدي بناحية بمم بمركز تلا، لمدة ثلاثة أشهر لوجود عجز في المخزون الاستراتيجي من الدقيق البلدي يقدر بـ 14 شيكارة.جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية، وحماية المستهلك بالمديرية للتفتيش على المخابز البلدية لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.وقد شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومعاقبة المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.