استعجال التحريات في محاولة تهريب أجهزة تجسس بمطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة اليوم الإثنين، استعجال تحريات المباحث الجنائية حول ضبط راكب بعد أن حاول تهريب أجهزة تنصت وتجسس أخفاها داخل حقائبه لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من اليونان بهدف العبور بها من سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولي وإعادة بيعها وتحقيق مكاسب مادية.وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم اثتاء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من أثينا، حيث اشتبه مدير الجمارك في راكب مصرى الجنسية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" فتم تأكيد الاشتباه.وبتشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكب عثر على 27 جهاز تجسس وتنصت مزودة بكاميرا وميكروفون أشكال مختلفة ممنوع دخولها البلاد.تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب وتحرير المضبوطات وإحالته للجهات والنيابة المختصة.