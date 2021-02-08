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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القابضة للمياه»: تجديد شهادة التنمية المستدامة لـ13 محطة في 2021

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:28 ص
المهندس ممدوح رسلان
المهندس ممدوح رسلان
محمد إبراهيم
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أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية اتباع الإجراءات القياسية في تشغيل وصيانة الشبكات والمحطات، لضمان استدامة وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

و أشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان إلى حصول أكثر من 200 موقع من محطات وشبكات وروافع مياه الشرب والصرف الصحي، على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة (TSM)، ويتم تجديد تلك الشهادة الدولية كل عامين حفاظا على الأصول وزيادة كفاءة الإنتاج، مضيفا أن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة وضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة فى مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

وذكر "رسلان" أنه منذ بداية العام الحالي، حصلت أربع محطات على شهادة "TSM"، بالإضافة إلى تجديد الشهادة لتسع محطات منذ بداية عام2021، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

من جهته أوضح المهندس عمرو عادل، مدير عام إدارة التفتيش وتطوير نظم التشغيل والصيانة، أنه تم تجديد شهادة الTSM خلال العام لمحطات: (مياه جزيرة الذهب وروض الفرج والروضة بالقاهرة - والعياط بالجيزة - وتلا بالمنوفية - ومعالجة الصرف الصحي بجرجا بسوهاج - شبكة ومحطة رفع الصرف الصحى جرين بلازا - وتلا بالمنوفية - وايتاى البارود بالبحيرة - وشبكة صرف صحى استوديو نحاس بالجيزة)، وحصول محطات مياه ( أولاد سالم بسوهاج - سندسيس بالغربية - الشهداء بالمنوفية - الشروق بالخانكة القليوبية) على الشهادة لأول مرة، منوها إلى أنه من المتوقع إدخال محطات المياه بنظام الترشيح الفائق الجودة "UF" هذا العام، ضمن المواقع التى تخضع للتفتيش الفنى لمنحها شهادة "TSM".

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن محطة مياه العياط المرشحة تعمل بطاقة إنتاجيه 100 ألف م٣ يوم وتخدم ما يقرب من نصف مليون مواطن من سكان مركز وقري العياط.

فيما أشار اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن محطة جرين بلازا هي محطة رفع تعمل بطاقة 950 ألف متر مكعب وتخدم حوالي 250 الف نسمة بمنطقة عزبة حجازى.

وأضاف المهندس محمد بدري، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن محطة مياه أولاد سالم المرشحة الحاصلة على الشهادة تخدم حوالي 300الف نسمة، فيما أفاد رئيس المهندس عادل عطية، أن محطة صرف صحي سندسيس تخدم 8 قرى بالعزب التابعة بطاقة تصميمة 180 ألف متر مكعب يوم.

وأعلن المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، عن حصول محطة معالجة صرف صحي "الهوانم - ايتاى البارود"بطاقة تصميمية للمحطه 15 آلف م٣يوم.

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