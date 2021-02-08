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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عاطل انتحل صفة ضابط بمدينة نصر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:26 ص
حبس
حبس
حسام التمساح
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قرر قاضي المعارضات اليوم الإثنين، تجديد حبس عاطل انتحل صفة رجل شرطة 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامة بسرقة هواتف وساعات.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة، وسماع أقوال صاحب الشقة والمجني عليه وانتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، من القبض على لص انتحل صفة ضابط شرطة وسرق هواتف وساعات من مواطن بمدينة نصر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من (شخصين) قرر أحدهما بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق موقع للتسوق الإلكتروني إدعى بأنه ضابط شرطة وأبدى رغبته في شراء (7 هواتف محمولة، 4 سماعات إيربود، 4 ساعات) وقام بتحويل مبلغ مالي له كمقدم شراء عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، واتفق معه على التقابل بإحدى الشقق بدائرة القسم لإتمام عملية البيع ولدى حضوره تقابل مع المشكو في حقه وبصحبته الشاكي الثاني والذي أخبره بأنه والد المتهم، مُدعيًا أنه لواء شرطة بالمعاش، وعقب ذلك قام بتسليم المذكور الهواتف المحمولة والإكسسوارات المشار إليها إلا أنه فوجئ بقيام الأخير بمغافلته والفرار من الباب الخلفي للشقة محل البلاغ عقب استيلائه على المسروقات، وبسؤال الشاكي الثاني أقر باعتياده تأجير الشقة محل البلاغ دون الإخطار، وأضاف باستئجار المتهم للشقة لمدة يوم دون حصوله منه على إثبات شخصية وطلب منه التقابل مع المجني عليه لدى حضوره والادعاء بأنه لواء شرطة بالمعاش مقابل تحصله على مبلغ مالي، ونفى صلته بواقعة السرقة، ومن خلال تكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الخليفة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور حال استقلاله السيارة ملكه "منتهية التراخيص" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة الخليفة، كما تم بإرشاده ضبط (بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار، طبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت، 2 رخصة للسيارة المشار إليها، 2 كارنيه باسم المتهم برتبة نقيب، بطاقتين مزورتين، جهاز لاب توب وماكينة طباعة المستخدمان في طباعة وتزوير الكارنيهات حوزته، جهاز لاسلكي)، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والمضبوطات واتهمه بالسرقة.

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