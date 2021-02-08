تراجع معنويات قطاع الخدمات باليابان

أظهر مسح لمكتب مجلس الوزراء الياباني اليوم الاثنين، تراجع مؤشر معنويات قطاع الخدمات للشهرالثالث على التوالي في يناير، مسجلا أدنى مستوى له منذ مايو الماضي بعد إعادة فرض حالة الطوارئ في مناطق طوكيو وبعض الأقاليم الأخرى.وأظهر مسح للعاملين مثل سائقي سيارات الأجرة وعمال الفنادقوموظفي المطاعم - يسمى استطلاع "مراقبي الاقتصاد" لقربهم من اتجاهات المستهلكين والتجزئة - أن ثقتهم بالظروف الاقتصاديةالحالية انخفضت 3.1 نقطة عن ديسمبر إلى 31.2.هذا هو أدنى مستوى منذ أن سجل المؤشر 17.0 في مايو 2020 عندما كان الاقتصاد يترنح تحت وقع الموجة الأولى من الجائحة وعانى من أسوأ ركود بعد الحرب.وبإعادة تقييم الاقتصاد بناء على نتائج المسح، قالت الحكومة إن الاقتصاد يضعف، وخفضت توقعاتها للشهر الثالث على التوالي.وقال أحد المشاركين في الاستطلاع، يعمل لدى شركة مالية في شمال اليابان، "عدد الإصابات بفيروس كورونا في ارتفاع، الظروف في قطاع المطاعم والفنادق والسياحة مازالت قاسية".