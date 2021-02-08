الاحتلال يهدم «كرفانين» في يرزا شرق طوباس
الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:25 ص
وكالاتطباعة
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بيتين متنقلين "كرفانين" في خربة يرزا شرق طوباس.
وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات لمراسلينا، بأن الاحتلال هدم "كرفانين" سكنيين للشقيقين رامي وحافظ نعيم مساعيد.
يذكر أن الاحتلال قد أخطر مؤخرا بهدم هذين "الكرفانين".
وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات لمراسلينا، بأن الاحتلال هدم "كرفانين" سكنيين للشقيقين رامي وحافظ نعيم مساعيد.
يذكر أن الاحتلال قد أخطر مؤخرا بهدم هذين "الكرفانين".