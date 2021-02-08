الاحتلال يهدم «كرفانين» في يرزا شرق طوباس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بيتين متنقلين "كرفانين" في خربة يرزا شرق طوباس.وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات لمراسلينا، بأن الاحتلال هدم "كرفانين" سكنيين للشقيقين رامي وحافظ نعيم مساعيد.يذكر أن الاحتلال قد أخطر مؤخرا بهدم هذين "الكرفانين".