نصف مليون مغربي مستفيد من لقاح كورونا تتصدر اهتمامات صحف الرباط

تابعت الصحف المغربية الصادرة اليوم، سير حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالمغرب، لافتة إلى أن البلاد ستتخطى رسميا اليوم حاجز نصف مليون مستفيد من اللقاحات المضادة للفيروس.وتناقلت الصحف ترحيب المملكة المغربية، بانتخاب ملتقى الحوار السياسي الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، للسلطة التنفيذية المؤقتة لدولة ليبيا.ونقلت إعلان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت أمس من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتها الميليشيات الحوثية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.وتطرقت الصحف إلى استمرار التوتر بين السودان وإثيوبيا، حول سد النهضة، ومطالبة الخرطوم بتوسيع مظلة الوساطة في الأزمة، لتشمل الأمم المتحدة.وتحدثت عن اتساع الخلافات بين قادة دول منتدى جزر المحيط الهادئ، في منطقة تشهد تنافسا بين الولايات المتحدة والصين لبسط السيطرة عليها.رياضيا، أنبأت الصحف عن فوز المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين أمس بلقب كأس أمم أفريقيا "الشان"بعد فوزه في لقاء النهائي على المنتخب المالي.