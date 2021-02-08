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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار القاهرة يستقبل 17 ألف راكب بمختلف الجنسيات طوال اليوم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:22 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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تشهد صالات السفر والوصول الدولية والداخلية وقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الإثنين، انطلاق ووصول 177 رحلة دولية وداخية وتجارية، تنقل ما يقرب من 17100 راكبا بمختلف الجنسيات بمرحلتى السفر والوصول، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة الراهنة التي تجتاح العالم.

ومن المقرر أن يستقبل مطار القاهرة الدولي 8100 راكب بمختلف الجنسيات عبر 86 رحلة دولية وداخلية، بينما سيغادر 9000 راكب على متن 91 رحلة دولية وداخلية.

وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، عمليات التعقيم والتطهير كلافة صالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.

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