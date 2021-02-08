ارتفاع إصابات كورونا ووصول اللقاح يتصدران صحف باكستان

أبرزت الصحف الباكستانية اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا عن حيز الـ 12 ألف حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأخبرت عن استلام باكستان في وقت لاحق من اليوم الدفعة الثانية للقاح فيروس كورونا الصيني سينوفارم، وهي عبارة عن نصف مليون جرعة، وذلك بعد أن استلمت دفعة مماثلة الأسبوع الماضي.وأشارت إلى موافقة الحكومة الباكستانية على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي "سبوتنك 5" لفيروس كورونا لتكثيف حملة التطعيم ضد كورونا في البلاد.وتطرقت إلى تراجع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في باكستان وخاصة في إقليم بلوشستان بشكل واضح خلال الأيام الأخيرة.وسلطت الضوء على الجدل الجاري بين الأحزاب السياسية الباكستانية حول آلية تنفيذ عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ الباكستاني المقررة في شهر مارس المقبل.أمنيًا أخبرت عن نجاح الأمن الباكستاني في اعتقال عنصر إرهابي مطلوب ينتمي إلى حركة طالبان باكستان خلال عملية أمنية تم تنفيذها في مدينة كراتشي.أفغانيًا تابعت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني حيث قتل ثمانية أشخاص بانفجارين منفصلين وقعا في إقليم ننجرهار.