رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا ووصول اللقاح يتصدران صحف باكستان

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:20 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
طباعة
أبرزت الصحف الباكستانية اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا عن حيز الـ 12 ألف حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأخبرت عن استلام باكستان في وقت لاحق من اليوم الدفعة الثانية للقاح فيروس كورونا الصيني سينوفارم، وهي عبارة عن نصف مليون جرعة، وذلك بعد أن استلمت دفعة مماثلة الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى موافقة الحكومة الباكستانية على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي "سبوتنك 5" لفيروس كورونا لتكثيف حملة التطعيم ضد كورونا في البلاد.

وتطرقت إلى تراجع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في باكستان وخاصة في إقليم بلوشستان بشكل واضح خلال الأيام الأخيرة.

وسلطت الضوء على الجدل الجاري بين الأحزاب السياسية الباكستانية حول آلية تنفيذ عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ الباكستاني المقررة في شهر مارس المقبل.

أمنيًا أخبرت عن نجاح الأمن الباكستاني في اعتقال عنصر إرهابي مطلوب ينتمي إلى حركة طالبان باكستان خلال عملية أمنية تم تنفيذها في مدينة كراتشي.

أفغانيًا تابعت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني حيث قتل ثمانية أشخاص بانفجارين منفصلين وقعا في إقليم ننجرهار.

موضوعات متعلقة

تفصيل مثيرة فى مقتل طفل على يد والدته وعشيقها (فيديو)

الباز: لا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية في عهد السيسي

موعد غرة شهر رجب 2021

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

الصور

image description

توافد محامين الدقهلية على انتخابات النقابة

image description

أسماء الفائزين بانتخابات نقابة المحامين جنوب أسيوط

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

الأكثر قراءة

صعود مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات وإيقاف التداول على 7 أسهم

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

إنفوجراف

image description

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسة جوزفين بخيتا

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

إنفلونزا الطيور.. إعدام 1.5 مليون دجاجة باليابان

تراجع حدة الفيضانات في ولاية ساراواك بماليزيا

فقدان 14 شخصا في جبال الشيشان

كوريا الجنوبية تجري اختبارات كورونا على الحيوانات الأليفة

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

ثقافة القليوبية تناقش «التحنيط عند قدماء المصريين»

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين