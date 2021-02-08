رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: 24.6% ارتفاعًا في الصادرات المصرية لدول الخليج خلال 10 أشهر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:19 ص
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
طباعة
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2020 لتسجل 4.4 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 24.6%.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة لمصر خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2020 بقيمة صادرات 2.6 مليار دولار، تليها السعودية 1.4 مليار دولار، ثم الكويت 194.6 مليون دولار، ثم عمان 137.6 مليون دولار، ثم البحرين 85،5 مليون دولار، واخيرًا قطر 655 ألف دولار.
وأشار الإحصاء إلى انخفاض قيمة الواردات المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2020 لتسجل 6،3 مليار دولار مقابل 8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 21.2%.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى بقائمة دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى استيرادًا من مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من 2020 بقيمة واردات 3 مليار دولار، تليها الكويت 1.6 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة 1.1 مليار دولار، ثم عمان 310،9 مليون دولار، ثم البحرين 204.9 مليون دولار، واخيرًا قطر 19.5مليون دولار.

وسجلت قيمة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بمصر 3،4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 2020 مقابل 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2018 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 20.5 %، وجاءت الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى استثمارًا في مصر خلال العام المالي 2019 2020 بقيمة استثمارات 1،6 مليار دولار، تليها قطر 679.4 مليون دولار، ثم السعودية 448.6 مليون دولار، ثم الكويت 347.5 مليون دولار، ثم البحرين 324 مليون دولار، وأخيرًا عمان 10.7 مليون دولار.

موضوعات متعلقة

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

تفصيل مثيرة فى مقتل طفل على يد والدته وعشيقها (فيديو)

الباز: لا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية في عهد السيسي

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

الصور

image description

توافد محامين الدقهلية على انتخابات النقابة

image description

أسماء الفائزين بانتخابات نقابة المحامين جنوب أسيوط

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

الأكثر قراءة

صعود مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات وإيقاف التداول على 7 أسهم

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

إنفوجراف

image description

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسة جوزفين بخيتا

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

إنفلونزا الطيور.. إعدام 1.5 مليون دجاجة باليابان

تراجع حدة الفيضانات في ولاية ساراواك بماليزيا

فقدان 14 شخصا في جبال الشيشان

كوريا الجنوبية تجري اختبارات كورونا على الحيوانات الأليفة

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

ثقافة القليوبية تناقش «التحنيط عند قدماء المصريين»

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين