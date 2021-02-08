محافظ أسوان: 1.5 مليون جنيه لدعم زهرة الجنوب في الدوري الممتاز

كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن موافقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعم نادي أسوان الرياضي بمبلغ مليون جنيه، بالإضافة إلى نصف مليون جنيه لإقامة واستضافة تدريبات ومباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020-2021.جاء ذلك خلال اتصال تليفوني من وزير الشباب والرياضة بمحافظ أسوان، والذي قدم شكره للدكتور أشرف صبحي لتقديم كافة أوجه الرعاية للأنشطة الشبابية والرياضية داخل الأندية ومراكز الشباب وفي مقدمتها ممثل المحافظة بدوري المشاهير بما يساهم في توفير الأجواء المناسبة والاستقرار المطلوب.