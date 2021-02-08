أظهرت بيانات اليوم الاثنين، استقرار الناتج الصناعي الألماني في ديسمبر في ظل قيود الإغلاقات الشاملة المفروضة في الداخل والخارج لاحتواء جائحة كوفيد-19 مما كبح قطاع الصناعات التحويلية الموجه للتصدير في أكبر اقتصاد أوروبي.يأتي ذلك عقب نمو بنسبة 1.5 بالمئة في الشهر السابق، وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي.وتوقع استطلاع أجرته رويترز زيادة نسبتها 0.3 بالمئة.