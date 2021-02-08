وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يتفقدان مزرعة كوم أوشيم (صور)

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مزرعة كوم أوشيم، التابعة لقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في مستهل زيارته للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات الزراعية بها.ووجه وزير الزراعة بدراسة الأسلوب الأمثل لإدارة المزرعة بشكل اقتصادي بما يحقق الغرض الذي انشئت من أجله، مؤكدا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بحصر كافة الأصول غير المستغلة، وعدم ترك أي أصل غير مستغل والبحث عن الفرص البديلة، الأمر الذي يدعم الاقتصاد الوطني.من ناحيته، أعرب محافظ الفيوم بوزير الزراعة، عن ترحيبه بوزير الزراعة لزيارة المحافظة، مؤكدا على أن ذلك يأتي في إطار التعاون الدائم والمشترك بين وزارة الزراعة والمحافظة، لدعم مزارعي المحافظة، وتحقيق التنمية الزراعية، من خلال رفع كفاءة المشروعات الزراعية التنموية بها.وتبلغ المساحة الكلية للمزرعة حوالي 325 فدان وتشمل معصرة لزيت الزيتون أنشئت عام 2000 بمنحة اسبانية طاقتها طن ونصف كل ساعة ومكونة من وحدة غسيل الثمار وحدة هرس الثمار وحدة فصل مكونات الثمار وحدة استخلاص الزيت وتقوم ايضا بخدمة مزارع القطاع الخاص، فضلا عن 110 فدان منزرعة زيتون وحوالي 100 فدان محاصيل حقلية و15 فدان نخيل سيوي بالإضافة إلي 6 فدان مشاتل للزيتون.ورافق وزير الزراعة خلال الزيارة، الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.