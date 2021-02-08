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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعلان الحكومة الجديدة في صدارة اهتمامات الصحف السودانية اليوم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:15 ص
الصحف السودانية
الصحف السودانية
وكالات
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ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم الإثنين، على اتفاق مجلس شركاء الفترة الانتقالية أمس، على إعلان الحكومة السودانية الجديدة اليوم.

وأبرزت صحف الخرطوم استقبال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الرئاسي أمس مبعوث الاتحاد الأوروبي وزير خارجية فنلندا بيكا ها فيستو، وعبر البرهان خلال اللقاء عن تقديره لمواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للسودان ونجاح الفترة الانتقالية.

وأخبرت عن وصول 3 طائرات مصرية إلى مطار الخرطوم الدولي أمس، تحمل شحنات من المساعدات الطبية المقدمة إلى السودان، شملت أدوية ومستلزمات طبية مختلفة.

وسلطت الضوء على لقاء وزير العدل السوداني الدكتور نصر الدين عبدالباري أمس بالخرطوم، وفد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية.

وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية التعاون بين الطرفين والتوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة السودان ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية.

ولفتت صحف السودان الانتباه انهيار العملة السودانية، أمام سلة العملات حيث تم تداول الدولار الأمريكي الواحد في السوق الموازي أمس بمبلغ 420 جنيها سودانيا.

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