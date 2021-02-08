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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طوارئ بـ«مرور القليوبية» نتيجة غلق «الشبورة» للطرق

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:14 ص
الشبورة
الشبورة
كتب صلاح حسنى
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غطت الشبورة المائية في الساعات الأولى من صباح اليوم، الطرق السريعة بالقليوبية، ما تسبب في حجب الرؤية على طرق المحافظة المختلفة خاصة محور «بنها - شبرا» الحر والطريق الاقليمى وطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى السريع.

وفرضت الإدارة العامة للمرور حالة من الطوارئ داخل غرف العمليات لمتابعة مدى الرؤية بالطرق، أثناء حركة السيارات منعًا للحوادث، بسبب غلق عدد من الطرق نتيجة لظهور الشبورة المائية.

وناشد مرور المحافظة المواطنين الانتباه تفاديًا لوقوع الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.

كما قامت أجهزة المرور بقيادة العقيد محمد سعد عبدالقادر بتنظيم حركة المرور وإلزام السائقين بالسرعات القانونية، وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأي سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير، مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

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