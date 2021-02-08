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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء التصويت في انتخابات نقابة المحاميين الفرعية بالإسكندرية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:14 ص
انتخابات نقابة المحاميين
انتخابات نقابة المحاميين
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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بدأت عملية التصويت في انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية، والتي تجري على مقعد النقيب ومقعد شباب و14 عضو مجلس النقابة عن المحاكم الجزئية، في أول انتخابات تجري بعد قرار الجمعية العمومية بالدمج لنقابتي شرق وغرب والتي سبق أن تم تقسيمها في عهد النقيب السابق للمحامين سامح عاشور.

وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي من هيئة قضايا الدولة، ويتنافس علي مقعد نقيب المحامين 4 مرشحين أبرزهم عبد الحليم علام نقيب المحامين الأسبق في الإسكندرية، و3 مرشحين آخرين، كما يخوض 56 مرشحًا الانتخابات لمجلس النقابة عن المحاكم الجزئية المختلفة للفوز بـ 14 مقعدًا، عدد المحاكم الجزئية في المدينه، ومن يحق له التصويت يقترب من 23 ألف صوت، وتحسم النتيجة من الجولة الأولى لمن حصل على 3 آلاف صوت طبقا للائحه النقابة.

وبدء توافد المحامين علي اللجان المختلفة بالمحاكم الجزئية، ومقر الخدمات النقابية التابع لنقابة المحامين، وسط تكثيف الدعاية الانتخابية من جانب المرشحين وأنصارهم وتنوع الدعاية الانتخابية.

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