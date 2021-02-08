«ولدي فرحه النهارده».. تصريحات مؤثرة من والد شهيد نجع حمادي

قال حمدي عبد الستار، والد شهيد الواجب الوطني أسامة حمدي عبد الستار بقرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، عقب الانتهاء من دفن جثمان نجله الشهيد بمقابر عائلته بشرق نيل المدينة، إن نجله هو عريس السماء وعريس الجنة، قائلًا "أنا مش زعلان محدش يعزيني انهاردة فرح إبني أسامة".وأضاف والد شهيد مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، خلال تصريحاته قائلًا: "محدش يقولي البقاء لله أنا ابني عريس، الناس تقولي مبروك للعريس اللى اتجوز انهاردة ومبروك لنفسي ولكل المسلمين أنا ولدي شهيد أنا فرحان عشان ولدي اتجوز من الحور العين".وكان المجند أسامة عبد الستار، ابن قرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، قد استشهد خلال تأديته لواجبه الوطني، فيما اكتست قريته بالحزن والسواد.وشارك الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أهالي قرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته، برفقة المهندس عبد اللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.وتقدم نائب محافظ قنا، ورئيس الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي، بالتعازي لأسرة شهيد الواجب الوطني، عقب انتهاء تشييع الجثمان، بعد أن تم دفنه بمقابر عائلة الخضورة بقرية الرحمانية بشرق نيل مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.